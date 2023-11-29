В результате успешного удара известно о пятерых погибших российских чиновниках.

На оккупированной части Херсонской области благодаря данным подполья удалось ударить по зданию, в котором в этот момент проводили совещание российские чиновники.

"Вчера 28 ноября 2023 года, благодаря информации, которую предоставило подполье и неравнодушные местные жители, был нанесен удар по зданию, где проходило совещание оккупантов во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области", - сообщает Центр национального сопротивления в Telegram.

В частности, в результате успешных действий известно о пяти погибших высокопоставленных чиновниках.

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Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 28 ноября, украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам российских оккупантов. Украинские военные уничтожили ПВО, артиллерию, РЭБ, склады боеприпасов и районы сосредоточения сил противника.

Также Вооруженные силы Украины показали новый результат на фронте и уничтожили за минувшие сутки около 1140 военных РФ.

Силы обороны Украины удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают штурмовые действия южнее Бахмута и наступательную операцию на Мелитопольском направлении. За сутки горячее всего было на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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