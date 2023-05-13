Российская армия потеряла десятки военных, пункты наблюдения и боепоставки, технику и вооружение.

Вооруженные силы Украины, в частности ракетно-артиллерийские подразделения, результативно "отработали" по позициям оккупантов.

Подробности сообщает оперативное командование "Юг". Известно, что за прошедшее время Силам обороны удалось уничтожить две крупнокалиберные пушки "Гиацинт", четыре единицы авто-бронетехники. Также уничтожен полевой пункт боепоставки, наземная станция управления БпЛА и наблюдательный пункт захватчиков.

"Ликвидированы два десятка российских военных", - рассказали в командовании.

Кроме того, сегодня уточнено, что результаты предварительной отработки по врагу (9 - 11 мая) имеют более значительные результаты, чем предполагалось.

"Получено подтверждение о ликвидации 65 оккупантов, трех ББМ, трех пунктах боепоставки и комплексе технической разведки", - сообщили в ОК "Юг".

Последние потери армии РФ на юге Украины

Напомним, 12 мая в ОК "Юг" сообщали о потерях противника. В частности, о ликвидации 54 российских военных, уничтожении бронированных машин "Тигр", миномета, комплекта антенн станции радиоэлектронной борьбы и тому подобное.

Отметим, что в целом по состоянию на утро 13 мая враг потерял в Украине около 197 670 своих солдат. За сутки удалось "избавиться" от 750 врагов.

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