За сутки нашим пилотам удалось нанести 14 ударов по силам РФ.

Авиация Сил обороны ВСУ за минувшие сутки нанесла новые масштабные потери оккупантам, реализовав 14 ударов по районам дислокации личного состава и техники РФ в Украине.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook. Так, во время бомбардировок пилотам удалось уничтожить 9 БПЛА РФ.

Со своей стороны ракетчики и артиллеристы поразили 11 пунктов управления, 19 районов сосредоточения живой силы, 1 склад боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов, 9 артиллерийских подразделений на огневой позиции, 1 средство противовоздушной обороны.

Видео дня

Также Генштаб отмечает, что за минувшие сутки удалось ликвидировать еще 2 важных цели врага.

В то же время оккупанты "ответили" ВСУ 6 ракетными ударами по Украине. Враг атаковал города Славянск, Константиновку и Запорожье. Кроме этого, зафиксировано 59 вражеских ударов авиацией и 95 обстрелов из РСЗО.

ВСУ сдержали новые атаки врага - последние данные Генштаба

Напомним, что сегодня Генштаб ВСУ уточнил оперативную ситуацию по главным "боевым" направлениям в Украине. Отмечается, что за последние 24 часа наша армия отразила 44 вражеских атаки.

Попытки наступления оккупанты по-прежнему пытаются безуспешно реализовать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Вас также могут заинтересовать новости: