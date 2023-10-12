Ликвидированы десятки оккупантов, пушки и другая техника противника.

На одном из направлений украинские защитники уничтожили вражеский миномет "Тюльпан", который способен стрелять ядерными боеприпасами сверхмалой мощности.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, за минувшие сутки ликвидировано 33 оккупанта. Уничтожены три пушки врага, дрон-камикадзе неопределенного типа, четыре единицы автомобильной техники и полевой пункт боепоставки. Также на металлолом пущен самоходный миномет "Тюльпан".

По данным пресс-службы, оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины остается напряженной. Резких изменений в состоянии, составе и характере действий войск противника, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено.

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Корабельная группировка вражеского флота сейчас развернута в количестве 10 единиц: 9 - в Черном море и один корабль - в Азовском. На боевом дежурстве находится подводный ракетоноситель, снаряжение которого может составлять до четырех ракет типа "Калибр".

Также говорится, что за минувшие сутки противник нанес три авиационных удара с применением девяти управляемых авиабомб по населенным пунктам Бериславщины: Казацкое, Одрадокаменка, Змиевка, Степное. В результате повреждены 20 домов и здание склада.

"Продолжая терроризировать населенные пункты Херсонщины, оккупанты сбросили с дронов 14 осколочных боеприпасов. В том числе атаковали кладбище во время церемонии захоронения. Ранены три гражданских лица, поврежден катафалк, перебит газопровод", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в течение суток враг совершил 85 артиллерийских обстрелов с использованием около 500 снарядов, в том числе 15 обстрелов населенных пунктов Херсонщины и Николаевщины. В результате этих обстрелов оккупанты попали по жилым кварталам, разбили кладбище. Ранено гражданское лицо, повреждены 10 домов, здание учебного заведения, хозяйственное здание и газопровод.

Что такое "Тюльпан"

2С4 "Тюльпан" - самоходная установка невероятной силы, способная применять тактические ядерные боеприпасы сверхмалой мощности, и в целом является мощным оружием, даже при применении обычных боеприпасов. "Тюльпан" предназначен для уничтожения наиболее укрепленных фортификационных сооружений. Минометы 2С4" Тюльпан "были использованы российскими военными при штурме Луганского аэропорта в 2014 году и при штурме завода "Азовсталь" во время боев за Мариуполь в 2022 году.

В 2017 году Россия озвучила намерение модернизировать весь парк собственных установок "Тюльпан" до 2020 года.

Напомним, 11 октября российские военные в пригороде Херсона с дрона атаковал поминальную процессию на кладбище, попав в ритуальный транспорт. Ранения получили три человека.

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