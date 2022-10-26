ВСУ, пограничники и тероборона активно готовятся к такому варианту развития событий.

Российские военные пока не имеют достаточного количества личного состава и техники для повторной попытки вторжения на территорию Украины со стороны Беларуси.

Об этом во время информационного телемарафона заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

"Там работают не только пограничники, там Вооруженные силы Украины, тероборона. Фактически все эти месяцы происходит укрепление границы, минирование, чтобы россияне не имели возможности двигаться со стороны Беларуси. Урадного кулака на территории Беларуси не создано, нет достаточного количества для вторжения на территорию Украины ни техники, ни людей у них сейчас нет", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 12 октября пресс-секретарь Белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Анна Красулина заявила, что вероятность участия армии Республики Беларусь в войне против Украины является нулевой, потому что на это нет соответствующих ресурсов.

В то же время 20 октября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов заявил, что угроза наступления с территории Беларуси остается.

24 октября стало известно, что в Беларуси осуществляются мероприятия по проверке мобилизационных ресурсов.

Роль Беларуси в войне против Украины

Ранее сегодня, 25 октября, в Киеве и области объявили воздушную тревогу. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, россияне запускали дроны-камикадзе "Шахед" с территории Беларуси.

20 октября Генштаб ВСУ сообщил, что на территорию России и оккупированную территорию Украины прибыли иранские советники и инструкторы из дронов-камикадзе Shahed-136.

Вскоре появилась информация, что иранских инструкторов по дронам-камикадзе переместили с оккупированной территории Украины в Беларусь.

Напомним, Лукашенко с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину разрешил России запускать ракеты с территории Республики Беларусь. Прямого участия белорусских войск в войне против нашей страны не зафиксировано.

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