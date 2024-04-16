Городской голова служил в ВСУ с осени 2022 года.

Городской голова Лебедина Сумской области Александр Баклыков, который присоединился к Вооруженным силам Украины осенью 2022 года, погиб во время выполнения боевого задания. О его гибели в Facebook написал мэр Тростянца Юрий Бова.

"Украина потеряла Героя и Патриота. Не могу до сих пор поверить, на фронте погиб коллега, друг Александр Баклыков, городской голова города Лебедин Сумской области", - отметил Бова.

Также он сообщил обстоятельства смерти Баклыкова. Известно, что автомобиль, в котором мэр ехал на один из флангов, где враг окружил других военных его взвода, россияне обстреляли из пулеметов из засады. Он погиб на месте. Баклыков принял на себя удар и закрыл побратима, который получил ранение.

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Что известно о мэре Лебедина Александре Баклыкове

Баклыков родился в Лебедине Сумской области. Работал токарем, учителем, был частным предпринимателем.

В 2015 и 2020 годах был избран городским головой Лебедина.

В сентябре 2021 года депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий Баклыкова, однако впоследствии суд восстановил его в должности.

В сентябре 2022 года мэр сообщил, что присоединяется к рядам ВСУ.

"Бывших десантников не бывает. И мне здоровому, опытному десантнику невероятно больно хоронить наших детей, которые погибают за Украину, за каждого из нас. И поэтому я принял решение, которое считаю единственно правильным. Я отбыл в командировку для ускорения нашей победы. Сам многое умею и смогу поделиться этим с младшими братьями по оружию. А чему-то еще и они меня научат", - написал тогда Баклыков в Facebook.

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