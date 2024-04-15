Тело погибшей защитницы, которое остались глубоко в тылу врага, удалось вернуть только недавно.

Завтра в Ривненской области похоронят 30-летнюю снайпершу Екатерину Шинкаренко, позывной "Виски", которая погибла в конце февраля, отражая прорыв российских войск во время выхода ВСУ из Авдеевки в Донецкой области. Об этом сообщил волонтер Юрий Слобожанский.

"Закончились все процедуры. И теперь так сказать официально... Погибла 22 февраля вместе с группой при отражении прорыва врага, при отходе ВСУ из Авдеевки. Ласточкино - Северное. Боевая ситуация сложилась так, что тела остались глубоко в тылу врага, без возможности эвакуации. И только на этой неделе нам удалось вернуть их домой, а уже вчера завершили все официальные мероприятия по установлению и опознанию", - рассказал волонтер.

По его информации, Шинкаренко - уроженка и жительница Краматорска. Была снайпером взвода снайперов 53-й ОМБР, награждена орденом "За мужество" III степени, отличиями Генштаба "Золотой крест" и Минобороны "Крест доблести". У Екатерины остался сын Денис.

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Похоронят погибшую военную в городе Острог Ривненской области завтра, 16 апреля.

По данным Острожского горсовета, заупокойная служба пройдет в Свято-Николаевской церкви. Простятся с защитницей на Майдане Свободы, а похоронят ее на Аллее Героев.

Снайперша, которая потеряла ногу на войне, собирается на фронт

25-летняя снайпер Анастасия Савка с псевдонимом "Феникс" из Львова, которая потеряла ногу на войне, после реабилитации и протезирования снова планирует вернуться в армию.

До большой войны Анастасия работала в салоне автосервиса. А с начала вторжения - стала снайпером. В составе 118-й бригады она уничтожала врагов на запорожском направлении. Снайперша потеряла ногу, когда подорвалась на вражеской мине. Обломки сильно повредили левую ногу защитницы, спасти ее не удалось.

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