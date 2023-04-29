В тех ВЛК на востоке, которые неудовлетворительно работают, и на которые есть жалобы, планируют провести работу и решить проблемные вопросы.

В Минобороны рассказали о результатах проверки работы военно-врачебных комиссий в районах боевых действий.

Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, она вместе с командующим Медицинских сил ВСУ Татьяной Остащенко проверили работу ВЛК в районах боевых действий.

"Ситуация в каждой отдельной ВЛК разная. Где-то есть очереди, где-то - пустые коридоры. По работе некоторых ВЛК военнослужащие жалуются, по другим - нареканий нет. Лично разговаривала с военными, которые сейчас проходят ВЛК, с теми, кто стоят в очередях. Это разные категории. Есть бойцы после ранения. Есть те, чье состояние здоровья за время службы ухудшилось. Есть и те, кто самовольно оставил боевые позиции, подвергнув смертельной опасности товарищей, и в рамках уголовного производства проходит ВЛК", - отметила она.

Маляр подчеркнула, что проблемы в работе ВЛК есть, и "это понятно".

"Система ВЛК до полномасштабного вторжения обслуживала значительно меньшее количество людей и совсем в других условиях. Сейчас созданы дополнительные ВЛК во фронтовых районах. Там не приходится выбирать помещение между хорошим и лучшим. Что есть в ресурсе городов на линии соприкосновения - то и приспосабливается под нужды", - добавила замминистра.

По ее словам, по результатам проверки, у тех ВЛК на востоке, которые неудовлетворительно работают и на какие поступают жалобы, будет проведена работа и будут решены проблемные вопросы.

Война в Украине - актуальное об осмотрах в военно-врачебных комиссиях

Ранее сообщалось, что в Украине разработали план по цифровизации процесса прохождения осмотров в военно-врачебных комиссиях.

Мминистр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что сложный и забюрократизированный "квест" по прохождению ВЛК должен остаться в прошлом.

На днях стало известно, что в пяти городах ввели электронные очереди на прохождение военно-врачебных комиссий. Речь идет о городах, в которых наиболее загружены военно-врачебные комиссии, - Харькове, Львове, Киеве, Виннице и Одессе.