Накануне российскую столицу атаковали БПЛА.

Россияне засняли группу беспилотников в небе над Серпуховым Московской области. Предварительно, они направлялись в сторону российской столицы.

Видео и фото с неизвестными объектами в небе публикуют местные Telegram-каналы.

Как отметил военно-политический эксперт Александр Коваленко, москвичам "следует задаться вопросом, почему, когда к их городу приближаются некие воздушные объекты, которые имеют свойство взрываться, не звучит воздушная тревога".

"В Украине, например, она звучит, как только Shahed-136 заходит в воздушное пространство. Шойгу! Герасимов! Где воздушная тревога??" - воскликнул эксперт.

Тем временем российский Telegram-канал Shot объявил, что информация о замеченных дронах в Московской области - "фейк": "Это легкомоторные самолеты. Полеты согласованы".

Взрыв в Москве 18 августа - что сообщалось

Как писал УНИАН, в ночь на 18 августа в центре Москвы прогремел взрыв.

Российские Telegram-каналы заявили о падении беспилотника, в результате чего был частично поврежден один из павильонов "Экспоцентра".

Отмечалось, что упавший беспилотник - это украинский дрон-камикадзе "Бобер". В 03:40 утра его заметили над СНТ "Зарница" в Красногорском районе.

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