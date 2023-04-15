Враг намерен противодействовать так называемой "идеологии терроризма и неонацизма" среди молодежи на временно оккупированных территориях.

На оккупированных территориях русские боятся партизан и ищут новые пути давления на подполье.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС). В сообщении сказано, что в Москве, под председательством директора ФСБ РФ Александра Бортникова в режиме видеоконференции состоялось заседание Национального антитеррористического комитета РФ с участием министров силового блока и начальника генерального штаба Валерия Герасимова. Отмечается, что якобы враг намерен уделить особое внимание вопросам противодействия так называемой "идеологии терроризма и неонацизма" среди молодежи на временно оккупированных территориях. "Российские силовики пытаются найти новые пути давления на подполье на ТОТ. Ведь текущие мероприятия не дают желаемого результата", - отмечают в ЦНС.

В сообщении сказано, что оккупационная администрация намерена усилить ответственность за распространение информации проукраинского характера. "Таким образом, результаты заседания антитеррористического комитета РФ указывают на сохранение оккупационной политики РФ, направленной на искоренение украинской идентичности и навязывание украинской молодежи идеологии "русского мира", - отмечают в ЦНС.

Видео дня

В сообщении сказано, что российские оккупанты боятся сопротивления партизан, поэтому все чаще эти темы на повестке дня, особенно во время заседаний силовых структур. "Однако им никогда не удастся справиться с нашим подпольем, россияне не понимают, что мы на своей земле и будем продолжать бороться за независимость", - заявили в ЦНС.

В ЦНС призывают жителей ВОТ информировать силы обороны о передвижении и размещении врага, в частности, через телеграм-бот сопротивления, СБУ или же через форму на сайте ЦНС.

Действия россиян на оккупированных территориях

6 апреля городской голова Мелитополя Иван Федоров отметил, что оккупанты планируют ввести "дополнительные меры для выявления террористов" на оккупированной части Запорожской области. А это значит, что жителям грозит новая волна арестов и пыток. Федоров отметил, что от местных жителей требуют всегда иметь при себе документы. Также оккупанты усилили контроль за соблюдением комендантского часа и запретили снимать места расположения оборонительных сооружений.

5 апреля в Центре национального сопротивления сообщили, что оккупанты заставляют работников Запорожской АЭС вступать в псевдопрофсоюзную организацию. Захватчики считают, что к ней должны присоединиться все работники станции, но уже имея на руках российские паспорта. Всех несогласных получать вражеский "документ" вывозят на "профилактические беседы", во время которых просто пытают.

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