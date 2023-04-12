Россия на сегодня удерживает около 950 гражданских украинцев.

Активисты собрали информацию о более 100 локациях, где россияне удерживают гражданских и военнопленных украинцев. На базе этих данных они создали интерактивную карту.

Как передает корреспондент УНИАН, аналитику и созданную карту представили сегодня в Киеве эксперты Медийной инициативы за права человека, которая входит в коалицию "Україна. П'ята ранку", в частности ее координатор Татьяна Катриченко.

По ее словам, уже более года инициатива осуществляет документирование международных преступлений РФ. На базе полученной информации от освобожденных из плена украинцев, а также от свидетелей - наших военных и гражданских, была создана интерактивная карта мест содержания украинских пленных. Сейчас на карте отмечены более ста таких пунктов в России, Беларуси и на оккупированных территориях Украины.

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"Мы не можем говорить, что это полная картина всех мест содержания, но для нас важно, что мы поговорили со свидетелями, которые находились во всех этих местах содержания", - отметила она.

Катриченко считает, что мест содержания может быть несколько сотен, поэтому работа продолжается, чтобы зафиксировать каждое такое место.

"Ежедневно количество задержанных как военнослужащих, как военнопленных, так и количество гражданских растет. Большая часть территории оккупирована, и на этих территориях ежедневно происходят задержания. И каждый день мы обнаруживаем новые места содержания", - отметила она.

По данным коалиции "Україна. П'ята ранку", сейчас в местах содержания находится около 950 гражданских украинцев.

Представительница ОО "Гражданские в плену" Екатерина Огиевская отметила, что гражданских украинцев россияне возвращают очень мало, значительная их часть удерживаются россиянами больше года, их перемещают из одного места содержания в другое.

"Им говорят, что они задержаны за противодействие специальной военной операции, хотя такой статьи у них нет", - отметила Огиевская.

Катриченко подчеркнула, что задержание военными РФ гражданского человека, его содержание, перемещение – это является военным преступлением.

"РФ совершает военные преступления, за которые она должна отвечать. Мы бы очень хотели, чтобы МУС заинтересовался эпизодом вывоза гражданских граждан, по крайней мере из северных регионов Украины. Это было спланированное действие. Поскольку мы понимаем, что в Киевской, Сумской, Черниговской областях стояли различные подразделения РФ, которые не имели между собой связи, они действовали фактически автономно, действовали очень быстро. Но все эти люди стремились задержать мирных жителей, обычно мужчин. Задерживали не просто за то, что человек мог быть корректировщиком, люди были задержаны просто случайные. Все это спланированная практика вывоза гражданских граждан", - сказала Катриченко.

По ее словам, на тот момент оккупанты таким образом, скорее всего, пытались пополнить свой обменный фонд. Она подчеркнула, что россияне всех пленных гражданских украинских граждан называют "комбатантами" (в международном праве лица, входящие в состав Вооруженных сил воюющей страны, участвуют непосредственно в военных действиях).

Катриченко подчеркнула, что россияне скрывают и в дальнейшем будут скрывать информацию о пленных.

"Для того, чтобы понять, кого Украина должна возвращать, должны быть очень четкие, верифицированные списки людей, которых удерживает РФ. Также должно быть прослеживание мест содержания, поскольку все говорят, что людей перевозят ... Это очень кропотливая исследовательская работа, и она должна быть для того, чтобы потом требовать возвращение этих людей", - подчеркнула координатор Медийной инициативы за права человека.

Россия жестоко казнила пленного украинца

Напомним, что фиксация военных преступлений РФ - насущная для нашего общества потребность, ведь оккупанты регулярно шокируют украинцев очередными проявлениями жестокости в отношении украинских военнопленных.

11 апреля нация узнала о кровавой расправе над очередным своим героем - в сеть попало видео, где россияне отсекли ему голову. Снятое преступление захватчики собственноручно выложили в Twitter.

На данный момент на это преступление уже отреагировали украинские власти и правоохранительные органы. Сегодня в СБУ пообещали найти и наказать нелюдей за зверское убийство украинца.

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