По словам военных, если бы такая бомба попала в жилой дом, погибли бы все.

На Донбассе боевики ночью сбросили с дрона на прифронтовой город Зайцево две самодельные бомбы. Одна из них – разорвалась на дороге возле дома пенсионеров, вторую – уничтожили украинские военные.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам саперов, бомбы самодельные, нашпигованные тротилом и свинцовыми шариками. Хвостовую часть каждой оккупанты напечатали на 3D-принтере.

Шарики от взорвавшейся бомбы разлетелись по всей жилой улице. Отмечается, что лишь чудом никто не пострадал.

"Сбросили на головы мирных жителей… это военное преступление", – отмечают военные.

Читайте также"Спину развернуло до кости": жена погибшего на Донбассе дедушки рассказала о жутком обстреле (видео)По их словам, если бы такая бомба попала в жилой дом, погибли бы все.

Известно, что это далеко не первая атака боевиков на прифронтовой город Зайцево.

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Автор: Катерина Шварц