На Донбассе боевики ночью сбросили с дрона на прифронтовой город Зайцево две самодельные бомбы. Одна из них – разорвалась на дороге возле дома пенсионеров, вторую – уничтожили украинские военные.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
По словам саперов, бомбы самодельные, нашпигованные тротилом и свинцовыми шариками. Хвостовую часть каждой оккупанты напечатали на 3D-принтере.
Шарики от взорвавшейся бомбы разлетелись по всей жилой улице. Отмечается, что лишь чудом никто не пострадал.
"Сбросили на головы мирных жителей… это военное преступление", – отмечают военные.
Читайте также"Спину развернуло до кости": жена погибшего на Донбассе дедушки рассказала о жутком обстреле (видео)По их словам, если бы такая бомба попала в жилой дом, погибли бы все.
Известно, что это далеко не первая атака боевиков на прифронтовой город Зайцево.
Вас также могут заинтересовать новости