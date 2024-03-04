Было уничтожено много оккупантов и их техники.

На Лиманском направлении отбито несколько атак врага с большим количеством техники. Об этом сообщила 60 отдельная механизированная Ингулецкая бригада в Telegram.

"На днях 60 ОМБр отразила масштабную атаку россиян на Лиманском направлении, которая осуществлялась в три волны. россияне задействовали танки, БМП, живую силу и даже китайские "гольф-кары" Шойгу (речь идет о министре обороны РФ - УНИАН), которые он выдавал Путину (речь идет о президенте России Владимире Путине - УНИАН) за новейшую разработку своего оборонпрома", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что было уничтожено много оккупантов и их техники. "Все, что не успело убежать, теперь металлоломом лежит на нашей земле - орков выгоним, а земля снова будет чистая и цветущая", - отмечают в 60 ОМБр.

Также разместили видео, где показали как было уничтожено много единиц вражеской техники точными попаданиями.

Война в Украине - ситуация на фронте

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины в течение 3 марта, на фронте между Силами обороны и оккупантами произошло 78 боевых столкновений.

Отмечалось, что на Купянском направлении наши защитники отбили 11 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, где противник безуспешно пытался улучшить свое тактическое положение.

На Лиманском направлении бои велись в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Терны и Верхнекаменское Донецкой области, там сдержали 5 штурмов. Столько же атак враг совершил в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области на Бахмутском направлении, но успеха также не имел.

Горячо остается на Авдеевском направлении, где нашими защитниками отражено 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг, более 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В генштабе отметили, что Авдеевское и Новопавловское направления - это два самых тяжелых участка фронта.

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