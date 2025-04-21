База БпЛА расположена в районе населенного пункта Теткино.

На Курщине ВСУ поразили место запуска вражеских удачных беспилотников, в результате чего известно о 20 ликвидированных операторах БпЛА. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"19 апреля 2025 года Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар по месту, с которого осуществлялся запуск ударных БпЛА оккупантов в районе населенного пункта Теткино Курской области. Объект использовался противником для подготовки, снаряжения и запуска разведывательных, ударных и FPV-дронов. В результате удара было ликвидировано до 20 операторов БпЛА", - отмечается в сообщении.

В Генштабе добавили, что этот удар является ощутимым для врага ответом на российские действия против украинской армии.

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Удары ВСУ по оккупантам - последние новости

Как писал УНИАН, Украина "занимается" уничтожением всех цепей, которые приводят к запуску россиянами ракет и дронов, но многое зависит от имеющихся у нас ресурсов. Об этом заявил аналитик и авиаэксперт Константин Криволап, комментируя "месть за Сумы", когда ВСУ нанесли удары по пункту базирования 112 ракетной бригады армии РФ, которая запускала ракету по городу 13 апреля.

Также сообщалось, что украинские военные уничтожили вражеский "бронесарай". Речь идет о танке, который был защищен броней, из-за чего напоминал сарай "на колесах".

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