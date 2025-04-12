Бои с оккупантами, которые разбежались по лесополосам, продолжались часами.

Украинские военные встретили колонну российских оккупантов настоящим роем дронов и уничтожили вражеский танк, который был защищен броней, из-за чего напоминал сарай "на колесах". Об этом сообщила пресс-служба 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

"Пользуясь погодой, россияне усиливают давление на Торецком направлении. Все чаще кроме малых групп оккупантов случаются максимально "зашитые" колонны. Но благодаря команде 28-й бригады и смежных подразделений врага удается не просто сдерживать, но и уничтожать!", - отмечают в бригаде.

В пресс-службе рассказали, что "рыцарские" пилоты с ББпС "Вспышка", "Kurt & Company" R.V. и других подразделений бригады при поддержке мотопехотного батальона 1004 бригады встретили очередную российскую колонну настоящим роем дронов. Точными ударами, воины пробили защиту одной из бронемашин, заставив десант разбегаться в лесополосы. После этого ее окончательно сожгли. Остальные начали отходить, получая удар за ударом.

"Далее бой приняли наши пехотинцы. Бои с оккупантами, которые разбежались по лесополосам, продолжались часами. Но при поддержке операторов БПЛА с десяток врагов удалось ликвидировать", - говорится в сообщении.

На видео, которое обнародовали украинские военные, можно увидеть бой, поражение "бронесарая" и как из него "десантируются" оккупанты.

Уничтожение вражеской техники на фронте - последние новости

Как писал УНИАН, недавно на Лиманском направлении Силы обороны Украины сбили самый дорогой беспилотник россиян "Мерлин-ВР". Украинские военные рассказали, что гонки за вражеским крылом устроили зенитчики и артиллерия.

Также сообщалось, что украинские бойцы уничтожили на востоке 70-летние российские штурмовые машины. Известно, что эти грузовики полностью небронированные, за исключением клеток для защиты от дронов, которые некоторые российские военные приваривают к ним.

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