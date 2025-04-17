'Ребята Буданова доводят все до конца': эксперт прокомментировал месть за Сумы

Украина "занимается" уничтожением всех цепей, которые приводят к запуску россиянами ракет и дронов, но многое зависит от имеющихся у нас ресурсов.

Удары по Сумам 13 апреля подняли в рейтинге первоочередных для поражения вражеских объектов подразделения 112-й и 448-й ракетных бригад РФ, считает аналитик и авиаэксперт Константин Криволап.

Об этом он сказал на Radio NV, комментируя повторный удар по пункту базирования 112 ракетной бригады армии РФ, находящейся в городе Шуя Ивановской области.

"Почему раньше не били по этим войскам в Курске и Шуе? У военных есть свой рейтинг целей, и в соответствии с этими задачами проходило поражение. А то, что произошло сейчас в Сумах, подняло указанные российские войска в этом рейтинге на первые места. И они получили свое. Это подтверждает концепцию, что никто не избежит ответственности: будет ли это через судебный процесс, или не судебный. Но достанем каждого", - отметил Криволап.

Видео дня

По его словам, ВСУ будут уничтожать ту цепь, которая приводит к тому, что ракета "Искандер-М" может стартовать. Криволап подчеркнул, что у НАТО есть такая позиция, что ракету надо уничтожать не тогда, когда она уже вылетает, а тогда, когда она или только выходит на пусковые, или когда производится, или хранится, когда она куда-то едет. Это и об уничтожении компонентов, из которых производится ракета: уничтожение пороха, радиоэлектроники, двигателей и тому подобное.

"Эти цепи надо уничтожать. Мы напряженно занимаемся этим процессом и в зависимости от того, какие у нас в это время ресурсы, мы таким образом и поражаем", - подчеркнул Криволап.

По его словам, в Шуе не было систем ПВО, чтобы защищать город и военных оккупантов. Когда происходила наша атака, там была паника.

"Систем ПВО нет на этих расстояниях. Россияне все что имели, стянули к линии фронта, или в Ленинградскую, Московскую область и немного оставили для Энгельса. Все остальные города, которые мы атакуем, что Моздок, что Нижний Новгород, или это Саратов, кроме аэродрома Энгельс, мы не видим средств ПВО, ракеты не пуляют, "Панцири" не работают.... Хранили солдат в казармах, потому что куда их девать? Не думаю, что там были хранилища", - сказал аналитик.

По его словам, также трудно сейчас сказать, было ли ликвидировано военное руководство во время поражения штаба 112-й бригады.

"Но то, что наши разведчики знают, где они (командиры - УНИАН) находятся и достанут их, никакого сомнения нет. И это будет или самокат, или машина, или это будет что-то другое. Средств очень много. И я думаю, что это дело будет доведено до конца. Ребята Буданова - это упорные ребята, они свое дело знают и доводят все до конца", - отметил Криволап.

Обещание украинских военных отомстить за Сумы

Как сообщал УНИАН, 13 апреля, в Вербное воскресенье, оккупанты нанесли удар по центру Сум баллистическими ракетами. В результате атаки погибли 35 человек, среди них двое - дети. Еще 119 человек получили ранения. Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в больницах.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия ударила по городу Сумы двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23. По его словам, преступные удары нанесли российские расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории Воронежской (н.п. Лиски) и Курской (н.п. Леженьки) областей.

В ГУР и Генштабе ВСУ пообещали возмездие врагу за этот удар по Сумах.

15 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины поразили пункт постоянной дислокации 448-й ракетной бригады армии РФ на Курщине. И зафиксировано было после удара вторичную детонацию вражеских боеприпасов.

В ночь на 16 апреля дроны атаковали российский город Шуя, где базируется 112-я ракетная бригада РФ.

Повторная атака Сил обороны Украины на Шую состоялась этой ночью, то есть 17 апреля. БПЛА во второй раз атаковали город. На видео из российских Telegram-каналов видно, что дроны атакуют непосредственно воинскую часть, в результате чего там начинается пожар.

OSINT-аналитики писали о разрушениях и гибели военнослужащих прямо в казармах и в штабе. Сети пишут, что прилетали дроны, которые несут что-то похожее на Фаб-120 или Фаб-250.

Вас также могут заинтересовать новости: