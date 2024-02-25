По словам Евгения Дикого, россиянам даже не обязательно захватывать весь Купянск.

С военной точки зрения россиянам даже не обязательно захватывать весь Купянск, что в Харьковской области. Об этом в эфире 24 канала сказал ветеран войны с Россией, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

По его словам, оккупанты не так хотят захватить сам город, как железнодорожную станцию в одном селе, недалеко от Купянска.

Военный пояснил, что захватчикам важнее восточный берег реки Оскол, где располагается железнодорожная станция в поселке Купянск-Узловой, которая действительно критически важна для врага, ведь если они ее возьмут, у них появится возможность подвоза боекомплектов и техники железнодорожным транспортом из глубины России на поле боя. В таком случае россияне смогут обеспечить всю группировку на Слобожанском участке фронта.

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"Это было бы для них очень серьезное логистическое достижение. А война в значительной степени как раз о том, кто и как организует логистику для своих войск. Поэтому за Купянск-Узловой точно будут очень серьезно сражаться", - считает Дикий.

Борьба за Купянск

Президент Украины, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский заявил, что оборонительная линия на Харьковщине очень неплохая.

В то же время, по его словам, помощь нужна как Купянску, так и в целом Харьковскому региону.

Ранее военный эксперт Александр Мусиенко сказал, что Украина сделала выводы из Бахмута и не повторила ошибки в Авдеевке. При этом Купянск для врага является очень амбициозной целью.

По словам аналитика, для россиян очень желательно было бы сейчас выйти на Оскол, захватить Купянск, после чего двигаться на соединение с Лиманской группировкой. И дальше они могут развить это наступление до северной части Донецкой области и параллельно угрожать Харьковщине.

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