Зеленский попросил обратить внимание на то, как военные России относятся к своим еще собратьям, которые ранены или погибли.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает российских военных нацистами и раскритиковал Россию за отношение к своим же солдат.

В интервью турецкому каналу Habertürk он попросил обратить внимание на то, как военные России относятся к своим еще побратимам, которые ранены или погибли.

"Они не забрали трупы и раненых. Они их не хоронили. Они бежали, снимая с них обувь, часы, все, что на них было. Это же их братья и сестры, как они говорят. С которыми еще вчера они воевали против нас. А сегодня забирают все, что у них было", – сказал Зеленский.

Он рассказал, что те раненые российские военные, которые оставались на дорогах, получали помощь от украинских врачей в наших больницах. Он вспомнил, что во время визита в одну из больниц, в которую прибыл для того, чтобы наградить наших защитников, был и русский десантник в реанимации. Там украинские врачи боролись за его жизнь.

"Это показывает отношение России к чему-либо человеческому в целом. Они пришли к нам уничтожить, как нацисты, и так же они относятся к своим людям, которых здесь оставили гнить в земле", – добавил Зеленский.

Напомним, армия путинских прихвостней продолжает использовать тактику террора на территории Украины. Оккупанты бомбят мирные города и убивают гражданских. Обстрел роддома в Мариуполе показал, на какие зверства способны "орки" из РФ, которых нельзя называть настоящими солдатами. О количестве убитых за время войны украинцев высказался Министр обороны Алексей Резников. По его словам, гражданских уже умерло больше, чем представителей всех силовых структур в стране.

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