По версии оккупантов, так "успешно" отработала их ПВО.

В Министерстве обороны России продолжают удивлять "удивительными победами". На этот раз оккупанты похвалили свою ПВО.

Как сообщает пропагандистское "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ, за ночь средства ПВО якобы сбили над Черным морем аж 22 ударных беспилотника, запущенных Украиной.

"Ночью над акваторией Черного моря средствами ПВО обнаружены 22 ударных украинских беспилотника, все они уничтожены", - убеждают оккупанты.

Видео дня

Кроме того, за прошедшие сутки российская ПВО якобы перехватила пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, оперативно-тактическую ракету "Гром-2" и одну тактическую ракету "Точка-У".

Россию атакуют беспилотники

РФ намеренно "хвалит" свою ПВО на фоне новостей о том, что неизвестные беспилотники добираются в отдаленные тыловые регионы и даже до Москвы.

Несколько дней назад дроны атаковали территорию Белгородской и Брянской областей. В то же время 3 мая дрон ударил по военному аэродрому россиян под Брянском и повредил военно-транспортный самолет.

Того же дня был атакован НПЗ у Крымского моста, поставлявший Черноморскому флоту топливо. Позже, около 10 утра, стало известно, что РФ свернула все "Калибры" в Черном море.

Тогда же РФ заявила, что два БПЛА атаковали Кремль, но были сбиты над крышей одной из башен. То есть, российская ПВО пропустила беспилотники к наиболее защищенному объекту в РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: