Вражеские железные "птички" приземлены на Сватовском направлении, поделились в ГПСУ.

На востоке Украины российские захватчики за сутки потеряли несколько железных "птичек".

Украинские пограничники "укротили" три беспилотника противника, сообщила в понедельник, 8 мая, Государственная пограничная служба Украины в своем канале в Telegram.

"В течение суток на Сватовском направлении пограничники приземлили три вражеских дрона", - говорится в сообщении.

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Россияне в ночь на 8 мая массированно атаковали Киевскую область иранскими беспилотниками-камикадзе. Противник запустил 35 дронов, и все они были ликвидированы украинскими воинами.

Обломки беспилотников упали в нескольких районах Киева и нанесли ущерб, пострадали пять человек. В частности, в Святошинском районе столицы серьезно поврежден многоэтажный дом.

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