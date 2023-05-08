На востоке Украины российские захватчики за сутки потеряли несколько железных "птичек".
Украинские пограничники "укротили" три беспилотника противника, сообщила в понедельник, 8 мая, Государственная пограничная служба Украины в своем канале в Telegram.
"В течение суток на Сватовском направлении пограничники приземлили три вражеских дрона", - говорится в сообщении.
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Россияне в ночь на 8 мая массированно атаковали Киевскую область иранскими беспилотниками-камикадзе. Противник запустил 35 дронов, и все они были ликвидированы украинскими воинами.
Обломки беспилотников упали в нескольких районах Киева и нанесли ущерб, пострадали пять человек. В частности, в Святошинском районе столицы серьезно поврежден многоэтажный дом.