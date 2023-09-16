Российские оккупационные войска расквартируются в частных домах местных жителей.

На Херсонщине российские оккупанты переселяют местных жителей по несколько семей в один дом.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке. "В некоторых населенных пунктах Бердянского района Херсонской области российские оккупационные войска расквартируются в частных домах местных жителей", - говорится в сообщении.

В то же время, как отметили в Генштабе, распространяется практика высвобождения частных домов после проведения фильтрационных мероприятий и принудительное переселение местных жителей по несколько семей в один дом.

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Ситуация на Херсонщине

21 августа 2023 года Херсонская областная военная администрация заявила, что оккупанты устроили "Голодные игры" на украинцев в области. В людей бросали взрывчатку с БПЛА. Оккупанты атаковали с беспилотника жителя Золотой Балки. Россияне просто сбросили на 43-летнего мужчину взрывоопасный предмет. В результате атаки мужчина получил множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и ноги. Пострадавшего госпитализировали.

Перед этим оккупанты убили таким образом 33-летнего жителя Новоберислава. Средь бела дня вражеский беспилотник сбросил два взрывных устройства на мужчину, который шел по одной из улиц. Также в населенном пункте Казацкое вражеский танк прицельно ударил по жилому дому – на месте погибла 60-летняя женщина, 45-летняя женщина получила множественные осколочные ранения.

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