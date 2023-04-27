73-летний мужчина получил тяжелые травмы: с ранениями лица, туловища и конечностей его госпитализировали.

В Херсонской области из-за вражеского обстрела пострадали пожилые супруги. Так, женщина погибла, а за жизнь мужчины борются медики.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, россияне обстреляли Одрадокаменку Тягинской общины.

"Враг ударил по жилому дому в селе в момент, когда во дворе находились мирные люди", - отметил он.

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По словам Прокудина, от полученных ранений на месте погибла 60-летняя женщина.

"Ее 73-летний мужчина получил тяжелые травмы. С ранениями лица, туловища и конечностей его госпитализировали. Сейчас врачи борются за жизнь пострадавшего", - сказал он.

Новые обстрелы Херсонской области

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 апреля, враг нанес удары по жилому кварталу Херсона. Также российские военные сбросили пять управляемых авиабомб на село Кизомис Белозерской общины.

Вследствие обстрела Херсона повреждены несколько квартир. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 42-летний мужчина.

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