Российские захватчики начали выборочную экстренную вакцинацию на оккупированных территориях Херсонской области.
Как сообщается в Telegram-канале партизанского движения "Атеш", оккупанты вакцинируют своих военных, коллаборантов и владельцев российских паспортов. Агенты движения не знают, от чего именно эта вакцина, однако жителей Херсонщины, отказавшихся от паспортов РФ, не вакцинируют.
Активность заметили в Голой Пристани, Новой Каховке и Старой Збурьевке. Вакцинация проходит в спешке, добавляют партизаны.
"Это очередное доказательство того, что сумасшедшие готовятся совершить очередной акт экологического терроризма! Очень надеемся, что все обернется, но зная Россию - шансы небольшие", - добавили они.
Подрыв Каховской ГЭС: последние новости
Как известно, 6 июня российские захватчики взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции, в результате ее разрушения подтопило большое количество территорий Украины.
Украинские власти назвали эти действия экоцидом, в ООН - возможно, наиболее значительным инцидентом нанесения ущерба гражданской инфраструктуре за все время полномасштабной войны.
Водой подтопило и затопило населенные пункты, на оккупированных территориях люди жаловались на то, что захватчики не оказывают им помощь.