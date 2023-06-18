Партизаны заметили активность в трех населенных пунктах.

Российские захватчики начали выборочную экстренную вакцинацию на оккупированных территориях Херсонской области.

Как сообщается в Telegram-канале партизанского движения "Атеш", оккупанты вакцинируют своих военных, коллаборантов и владельцев российских паспортов. Агенты движения не знают, от чего именно эта вакцина, однако жителей Херсонщины, отказавшихся от паспортов РФ, не вакцинируют.

Активность заметили в Голой Пристани, Новой Каховке и Старой Збурьевке. Вакцинация проходит в спешке, добавляют партизаны.

Видео дня

"Это очередное доказательство того, что сумасшедшие готовятся совершить очередной акт экологического терроризма! Очень надеемся, что все обернется, но зная Россию - шансы небольшие", - добавили они.

Подрыв Каховской ГЭС: последние новости

Как известно, 6 июня российские захватчики взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции, в результате ее разрушения подтопило большое количество территорий Украины.

Украинские власти назвали эти действия экоцидом, в ООН - возможно, наиболее значительным инцидентом нанесения ущерба гражданской инфраструктуре за все время полномасштабной войны.

Водой подтопило и затопило населенные пункты, на оккупированных территориях люди жаловались на то, что захватчики не оказывают им помощь.

Вас также могут заинтересовать новости: