Ими они атакуют лопасти украинских БПЛА, чтобы те свалились.

С началом полномасштабной войны появилось и новое явление – воздушные бои дронов. Такие случаи хоть и не очень распространены, но все же случаются. В сеть иногда проникают соответствующие видео. Победа в таком поединке зависит не только от мастерства оператора, но и банального везения.

Как пишет Defence Express, россияне даже придумали новую защиту от украинских БПЛА - цепляют на свои дроны гвозди.

"Мы обнаруживали коптер, делали – на свой коптер ставили гвозди – и приземлялись на противника. После чего лопастями он ударялся в гвозди, лопасти ломались и он падал вниз", – цитируют российские пропагандистские СМИ одного из инструкторов фронтовой школы разведывательных и ударных.

Видео дня

Из его утверждений следует, что речь идет о создании некоего "дрона-охотника" с гвоздями, который ищет БПЛА противника, "приземляет" его и возвращается невредимым.

Аналитики Defence Express предполагают, что эта инициатива все же используется больше на случай, когда дрон случайно во время задания натолкнется на БПЛА противника.

"Конечно, доля везения и мастерство оператора дрона остаются важными составляющими для сбивания дрона в воздухе, в то же время, несмотря на то, что идея дрона с гвоздями кажется очередной фантазией "местных кулибиных", можно предположить, что это может быть одним из вариантов борьбы с дронами. в воздухе", – добавляют эксперты.

Они напомнили, что ВСУ также эффективно уничтожают вражеские дроны своими.

Война в Украине - использование дронов

Как писал Forbes, дроны меняют правила войны – когда-то безопасные окопы стали смертельными ловушками. Небольшие дроны эффективны даже против лучше подготовленных оборонительных позиций.

За первые 11 дней сентября оккупанты запустили по Украине более 400 ударных дронов "шахед". Но ВСУ дают отпор путем изменения тактики борьбы с растущей угрозой "шахедов".

Украина придумала инновационную систему их обнаружения: по всей стране множество сетевых микрофонов, установленных на столбах, прослушивают звук двигателя Shahed, а центральная система ПВО сопоставляет данные микрофонов, чтобы отслеживать маршрут каждого дрона и вычислять его вероятную цель.

Вас також можуть зацікавити новини: