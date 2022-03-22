11 автобусов и две машины ГСЧС были захвачены на въезде в город Мангуш.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что сейчас продолжаются переговоры об освобождении 11 водителей и четырех спасателей, которых оккупанты взяли в плен на Донетчине.

Об этом она сообщила на брифинге.

"К сожалению, оккупационные войска сегодня нарушили договоренности и не пустили автобусы для эвакуации мариупольцев из поселка Никольское и села Мелекино", - рассказала министр.

По ее словам, 11 автобусов и две машины Государственной службы чрезвычайных ситуаций были захвачены на российском блокпосту на въезде в город Мангуш и отведены в неизвестном направлении.

"Также оккупанты взяли в заложники 4 офицеров ГСЧС и 11 водителей. Сейчас ведем переговоры по их освобождению", - отметила она.

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