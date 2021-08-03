За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Так, вблизи населенного пункта Опытное оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.
Неподалеку Прицепиловки противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
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Возле Южного и Новолуганского российские наемники обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.
В районе Светлодарска враг применял станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Вблизи Орехово российские оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ.
По состоянию на 7 утра, 3 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Возле населенного пункта Золооте-4 вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.
В направлении населенного пункта Светлодарск враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженны сил Украины нет.