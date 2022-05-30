За сутки оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 39 гражданских объектов.

На Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили сегодня, 30 мая, 8 атак врага, на двух локациях еще идут бои.

Об этом сообщает группировка Объединенных сил в сводке по состоянию на 21:00.

"Вдоль всей полосы обороны на Донецком и Луганском направлении враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 39 гражданских объектов, из них: 33 жилых дома, школу, детский сад, завод железобетонных конструкций, цех теплоэлектростанции и магазин.

В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 3 гражданских лица, еще 7 получили ранения и травмы различной степени тяжести. Данные о точном количестве погибших, раненых, разрушениях и повреждениях в обеих областях уточняются.

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 8 атак врага. На 2 локациях еще продолжаются бои. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам потери в живой силе и технике", - сказано в сводке.

Так, за эти сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили один вражеский танк, четыре артиллерийские системы, пять боевых бронированных машин, два автомобиля.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили крылатую ракету Х-59МК.

Как сообщал УНИАН, по данным оперативно-тактической группировки "Восток" за сутки на востоке Украины ликвидировано около 50 оккупантов и несколько единиц вражеской техники.

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