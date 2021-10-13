Группа вооруженных оккупантов с повязками СЦКК осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ под прикрытием проведения работ по разминированию.

Военные Вооруженных сил Украины задержали российского военного Андрея Косяка на Донбассе, когда российские оккупанты проводили разведку местности в районе Золотого на Донбассе.

Об этом сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе в социальной сети Facebook.

"Сегодня, непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ", - говорится в сообщении.

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В то же время, перед этим гарантии безопасности были предоставлены украинской стороной для проведения работ по разминированию с четким указанием маршрутов передвижения и определением предельной точки выдвижения в сторону позиций ВСУ, в рамках работ по оборудованию участка местности для открытия со стороны временно оккупированных территорий КПВВ "Золотое".

"Оперативной группой ВСУ был задержан один в/с российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него было изъято оружие и боеприпасы", - говорится в сообщении.

Отдельно отмечается, что этот гражданин подозревается правоохранительными органами Украины в совершении в 2010 году тяжелого преступления по ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").

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Автор: Виталий Саенко