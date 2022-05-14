Группировка ОС за сутки уничтожила 8 танков врага, 7 БпЛА, 5 артиллерийских систем и еще до 1,5 десятка другой техники.

На Донбассе наши защитники сегодня успешно отбили 12 атак врага, а на 6 локациях бои с оккупантом еще продолжаются.

Об этом говорится в сообщении Группировки Объединенных сил о ситуации с проведением военной операции на Донецком и Луганском направлениях.

Отмечается, что обстановка сложная, но контролируемая.

"Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирных жилых кварталах. Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 12 атак врага. Еще на 6 локациях продолжаются бои с оккупантом. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам значительные потери в живой силе и технике", - говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, за сутки в уходящем году военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 8 танков; 5 артиллерийских систем; 9 единиц боевой бронированной техники; 5 вражеских автомобилей.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и один тактический разведывательный БпЛА "Элерон".

Напомним, в МВД рассказали, где продолжаются ожесточенные бои на Донбассе.

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