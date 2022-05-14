За сутки украинские воины отбили 10 атак российских оккупантов в районе ООС.

За сутки украинские воины отбили 10 атак российских оккупантов на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбито десять атак российских оккупантов, уничтожено пять танков, пять артиллерийских систем, шесть единиц боевой бронированной техники и семь автомобилей противника", - говорится в сообщении.

Подразделениями противовоздушной обороны сбито три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский считает, что сегодня никто не может предсказать как долго продлится война России против Украины.

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