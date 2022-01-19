Погибший был уроженцем Кировоградщины.

Специализированная прокуратура Объединенных сил расследует факт гибели военнослужащего на Луганщине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры в Facebook.

"18.01.2022 Луганской специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере объединенных сил получена информация об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы по контракту, 1998 года рождения, уроженца села Новогригоровка Вторая Кировоградской области", - говорится в сообщении.

Предварительно следствием установлено, что военнослужащий покончил жизнь самоубийством путем выстрела в подбородок с вверенной ему штатного оружия по месту несения военной службы.

Читайте такжеРоссия проверяет боевую готовность своих оккупационных частей на Донбассе - разведка"По факту гибели военнослужащего, Луганской спецпрокуратурой в военной и оборонной сфере Объединенных сил осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются также другие версии, в том числе - умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием", - отмечают в прокуратуре.

Сейчас проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия и принимаются исчерпывающие меры по исследованию всех обстоятельств происшествия. Расследование гибели военнослужащего осуществляется следователями Щастинского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области.

Напомним, стали известны имена украинских военных, которые подорвались на взрывном устройстве. Ранее стало известно, что в результате обстрела боевиков 11 января в районе поселка Новотошковское Попаснянского района Луганской области погиб старший солдат Виктор Кучеренко.

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