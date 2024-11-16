Россия платит огромными потерями за мизерное продвижение, и это не предвещает для Кремля ничего хорошего, говорят эксперты.

Хотя ситуация на фронте выглядит плохой для Украины, для России она тоже далеко не такая радужная, как пытается подавать российская пропаганда. Особенно если сравнить российские потери с их территориальными достижениями, пишет CNN.

"Россияне сейчас имеют инициативу [на линии фронта], они успешно использовали тактические преимущества и укрепляют эти тактические достижения. Россияне действуют, и они заставляют украинцев отвечать. Это не хорошо, потому что вы проигрываете войны, постоянно находясь в обороне. ... Вас просто загоняют в угол, и вам приходится выбирать из ряда плохих вариантов", - сказал CNN Джордж Баррос, специалист по изучению России в американском Институте изучения войны (ISW).

Сейчас Украина имеет несколько проблемных участков на фронте. Один из них - район Купянска. Этот город до войны был важным транспортным узлом, и сейчас над ним нависла угроза повторной оккупации россиянами. Если это произойдет, возникнет дополнительное давление на Харьков, второй по величине город Украины.

Видео дня

Другой проблемный отрезок фронта - район города Курахово, что примерно в 40 километрах к югу от Покровска. Последний тоже часто называли ключевым логистическим узлом на этом направлении фронта. Еще летом звучали опасения, что россияне вот-вот захватят Покровск, но этого не произошло до сих пор.

Баррос отметил, что ситуация вокруг Покровска является лишь одним из примеров неспособности России достичь собственных, публично заявленных целей, несмотря на кажущуюся легкость российских продвижений.

"Они пытались захватить Покровск этой осенью, но они отказались от этой оперативной цели и фактически начали наступать в другом направлении", - сказал Баррос и добавил, что это следствие не только недостаточности российских ресурсов, но и результат усилий Украины в обороне.

По подсчетам ISW, только визуально засвидетельствованных потерь российской техники за последний год в районе Покровска хватило бы на пять механизированных дивизий. Речь идет о сотнях танков и бронетранспортеров.

"Потерять пять дивизий танков и других бронетранспортеров в течение года, чтобы продвинуться всего на 40 километров... Вы можете пойти и сравнить это со всеми другими крупными механизированными наступлениями 21-го века и даже с большими битвами Второй мировой войны.... Это на самом деле ужасный результат", - сказал Баррос.

Аналитик убежден, что при таком темпе потерь и, если Запад продолжит поддерживать Украину, уже через год-полтора россиянам придется задуматься о своей способности продолжать войну.

"Между экономикой, нехваткой мужчин в России и потерей кучи техники, необходимой россиянам для их нынешнего стиля войны, это стратегические ресурсы, которые создадут серьезные проблемы для Кремля, если текущий темп сохранится в течение следующего года", - сказал Баррос.

Перспективы окончания войны в Украине

Как писал УНИАН, Трамп и Путин очень недооценивают друг друга, что порождает дополнительные риски для Украины. Путин не понимает, что Трамп не поддается запугиванию, как Байден, зато Трамп не понимает решимость Путина в намерении уничтожить Украину.

Также мы приводили мнение экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который сомневается в способности Трампа остановить войну в Украине. Он отмечает, что ни Зеленский, ни Путин не готовы к существенным уступкам, а попытка Трампа оставить Украину без оружия только обострит ситуацию.

Вас также могут заинтересовать новости: