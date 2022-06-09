На Днепропетровщине враг из минометов обстрелял село.
Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Относительно ситуации в области. Днем враг из минометов ударил по Анновке, что в Широковский общине", - отметил он.
По словам Лукашука, никто не пострадал, разрушений нет.
"Прилетело на территорию села в огороды, перебита линия электроснабжения. Завтра аварийные бригады должны все восстановить", - рассказал председатель облсовета.
Он уточнил, что в других общинах в течение дня было спокойно.
Раньше оккупанты нанесли удар из ствольной артиллерии по частному сектору в селе Марьянское. Позже стало известно, что ранены двое детей и их мать полностью разрушены два дома, еще несколько повреждены, а также выведены из строя газопровод и электросети.
Село сильно пострадало из – за вражеской атаки, однако там уже работают специалисты - восстанавливают газ и свет.