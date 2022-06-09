Снаряд перебил линию электроснабжения.

На Днепропетровщине враг из минометов обстрелял село.

Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Относительно ситуации в области. Днем враг из минометов ударил по Анновке, что в Широковский общине", - отметил он.

По словам Лукашука, никто не пострадал, разрушений нет.

"Прилетело на территорию села в огороды, перебита линия электроснабжения. Завтра аварийные бригады должны все восстановить", - рассказал председатель облсовета.

Он уточнил, что в других общинах в течение дня было спокойно.

Раньше оккупанты нанесли удар из ствольной артиллерии по частному сектору в селе Марьянское. Позже стало известно, что ранены двое детей и их мать полностью разрушены два дома, еще несколько повреждены, а также выведены из строя газопровод и электросети.

Село сильно пострадало из – за вражеской атаки, однако там уже работают специалисты - восстанавливают газ и свет.

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