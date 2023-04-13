Оккупанты скрыли эти арсеналы во время их бегства от контрнаступления Сил обороны в прошлом году.

Служба безопасности установила местонахождение еще двух схронов с российскими средствами поражения в приграничных районах Черниговщины.

Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-центра Службы безопасности Украины. Российские оккупанты скрыли эти арсеналы во время бегства от контрнаступления Сил обороны в прошлом году. В заброшенном здании вблизи одного из военных объектов обнаружили 21 артиллерийский снаряд калибра 30 мм, боевые гранаты и 800 патронов к стрелковому оружию.

Другой замаскированный тайник нашли в нежилом помещении рядом с зернохранилищем. Из него изъяли два выстрела в реактивные противотанковые гранатометы и пороховой заряд к ним, а также патроны калибра 7,62 мм.

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"Сейчас обнаруженные боеприпасы направлены на нужды подразделений Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении спецслужбы.

Новости Черниговщины

Как сообщал УНИАН, 9 апреля Россия нанесла ракетный удар по приграничью. Одна из ракет разрушила мост между селами Гремяч и Муравьи.

В декабре на Черниговщине нашли российские схроны - только в одном месте обнаружили десятки ящиков с реактивными снарядами и выстрелами к противотанковому вооружению.

3 апреля президент Владимир Зеленский посетил Черниговскую область, где вручил общине Чернигова знак отличия "Город-герой Украины".

Также он вместе с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич и вице-канцлером ФРГ Робертом Габеком посетили село Ягодное, где российские оккупанты удерживали 367 человек в подвале.

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