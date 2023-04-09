Обстрел привел к разрушению в селе Гремяч.

С 11:49 по 12:17 в воскресенье, 9 апреля, в Черниговской области объявляли воздушную тревогу. В этот промежуток времени российские захватчики нанесли удар авиационной ракетой по приграничью, подтверждает оперативное командование "Север".

"В частности, около 11: 54 9 апреля стало известно об одном взрыве, который вызвала ракета, выпущенная российским самолетом с территории РФ, в район населенного пункта Гремяч", - говорится в сообщении.

О потерях среди местного населения информация не поступала. Известно, что в результате обстрела была повреждена инфраструктура села, однако в ОК не оповещают, о каких именно объектах идет речь. Накануне в соцсетях появилась информация о повреждении одного из мостов в регионе.

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Обновлено (17:40): Главай Новгород-Северской РВА Сергей Сергиенко в комментарии "Суспільне" сообщил, что по громаде попали две ракеты. Он подтвердил, что одна из них разрушила мост между селами Гремяч и Муравьи, место попадания второй ракеты пока не разглашается.

Ситуация в Черниговской области - что надо знать

Только в первые месяцы российского вторжения в регионе было разрушено 27 мостов и путепроводов, 3,5 тысяч зданий (80 % — это жилье). Въезд в Чернигов до сих пор осуществляется через временную понтонную переправу. В связи с этим Украина предложила Германии присоединиться к восстановлению инфраструктуры Черниговщины, пострадавшей в результате вражеских атак.

Российские оккупанты продолжают атаковать украинское приграничье, в частности, Черниговщину, разрушая здания и объекты инфраструктуры, убивая людей. В начале февраля противники ударили авиацией по району Семеновки, в результате ничего пострадали два человека и промышленные объекты. А ранее в этом месяце два российских Су-35 нанесли авиаудар по селу Печенюги, разрушив дом и хозяйственные постройки.

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