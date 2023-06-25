Там отметили, что последние события в РФ объясняют, почему украинская сторона не считает возможным ведение переговоров.

Ситуация в России нестабильная и украинская власть не видит тех, с кем можно вести переговоры.

Так последние события в РФ прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Трагикомедия последних дней объясняет лидерам других стран, почему Украина не считает возможным ведение переговоров с путинской Россией", - пояснил Подоляк.

Он задал простой вопрос - с кем там можно о чем-то говорить, если у главного субъекта власть буквально выскальзывает из рук, а о военное командование вытирают ноги все, кому не лень.

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"Этой банде уже недолго существовать: в доме нет хозяина. Ситуация внутри России неконтролируемая, шаткая конструкция держится по инерции и на честном слове. Тем временем синоптики прогнозируют новые порывы ветра...", - высказал мнение Подоляк.

Вооруженный бунт Пригожина

Главарь ЧВК "Вагнер" объявил 23 июня, что начинает вооруженный мятеж с целью свергнуть военное командование РФ. Но его спектакль длился меньше суток. После переговоров с Александром Лукашенко Пригожин заявил, что отводит своих наемников в полевые лагеря.

В разведке США заявили, что знали о плане Пригожина и сообщали об этом американским властям за два дня до начала событий в РФ.

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