Президент отметил, что западные системы ПВО могут сбивать все российские ракеты.

Президент Владимир Зеленский убежден, что Украина вернет домой миллионы своих граждан, если сможет обеспечить достаточную защиту от российских воздушных атак.

Как отметил Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, по его убеждению, западные системы ПВО могут сбивать все российские ракеты, поэтому если будет достаточно этих систем, миллионы украинцев вернутся домой.

"Некоторые заявляли, что нет эффективной обороны от российских ракет. Но мы точно знаем, что Patriot и другие западные системы ПВО могут сбивать любые российские ракеты. И если будет достаточно систем ПВО в Украине, мы сможем вернуть домой миллионы украинцев, миллионы наших людей, наших беженцев".

Президент также поблагодарил страны-союзники за доброжелательное отношение к украинским беженцам.

ПВО для Украины

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Россия запустила в рамках ракетного удара по Украине 26 боеголовок разных типов. Силы ПВО смогли уничтожить только половину – 13 ракет.

Как пояснил военный эксперт Александр Коваленко, дело не в том, что нет ракет для противовоздушной обороны. Дело в том, что баллистические ракеты могут перехватывать только комплексы ЗРК Patriot и SAMP/T, а они стоят не в каждой области и не в каждом областном центре. Именно поэтому враг неоднократно наносил удары именно по уязвимым областям такой компонентой.

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