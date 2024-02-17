Зеленский назвал мифом заявления, что Украина не может выиграть войну.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский о российской агрессии

Зеленский заявил, что чем дольше длится российская агрессия - тем большими будут мировые изменения.

"Чем дольше эта российская агрессия будет продолжаться, тем большими будут изменения, которые она провоцирует. Возможно, люди должны будут жить в мире, где локальные войны не будут оставаться локальными. Любое начало войны будет нести риски превращения в глобальную катастрофу".

Президент также отметил, что Европа сейчас на пороге времени, когда "вопрос о применении статьи 5 Устава НАТО не будет вопросом к Вашингтону, а будет вопросом к европейским столицам".

Зеленский о формуле мира

"Путин должен быть лишен какой-либо способности манипулировать кем-либо в мире, ограничивать деятельность других. Мир имеет документ, определяющий основные принципы сосуществования наций - Устав ООН. Россия пренебрегает им. Украина предложила Формулу мира, опирающуюся на принципы и норм Устава ООН", - сказал президент Украины.

Он добавил, что первый саммит мира по украинской формуле мира состоится в Швейцарии

Зеленский о Путине

Президент Украины заявил, что у Путина только два возможных конца – "трибунал в Гааге или быть убитым одним из тех, кто сейчас убивает для него".

Также он отметил, что 2024 год является критически важным, и "если мы не будем действовать сейчас, Путин может сделать следующие годы катастрофическими для мирового сообщества".

Зеленский об Авдеевке

Президент отметил, что Украина способна побеждать, однако это зависит не только от нее, и ситуация в Авдеевке это подтверждает.

"К сожалению, содержание Украины в искусственном дефиците вооружения, в частности, в дефиците артиллерии и средств дальнего поражения позволяет пути адаптироваться к интенсивности боевых действий. Это ослабление демократии подрывает нашу общую способность".

Зеленский о беженцах

Президент поблагодарил все страны, которые приняли украинских беженцев и поддерживают их.

"И если будет достаточно систем ПВО в Украине, мы сможем вернуть домой миллионы украинцев, миллионы наших людей, наших беженцев".

"Не спрашивайте Украину, когда закончится война — спрашивайте себя, почему Путин до сих пор в состоянии ее продолжать", - таким тезисом президент Украины Владимир Зеленский завершил выступление на Мюнхенской конференции по безопасности.

Мюнхенская конференция по вопросоам безопасности

Событие проходит в Германии 16-18 февраля. В ней примут участие ведущие политические и военные деятели со всего мира и главными темами будут война в Украине и Израиле.

В конференции, в том числе, примут участие президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент США Камала Гаррис и канцлер Германии Олаф Шольц.

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