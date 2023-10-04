По словам Зеленского, ПВО важна не только для контрнаступления, но и для защиты населения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что боеприпасов и средств ПВО для украинского наступления не хватает.

"Наше контрнаступление продолжается, шаг за шагом мы делаем все, чтобы дать отпор врагу. Трудности в том, что есть минные поля, не хватает снарядов и средств ПВО. ПВО важна не только для контрнаступления, но и для защиты населения", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире Sky TG24.

"Зима - это еще один вызов для нашего населения и украинских военных. Мы должны пройти его, не теряя инициативы на поле боя", - добавил он.

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При этом Зеленский заверил, что контрнаступление продолжается.

"Это самая важная война в западном мире. Давайте сделаем все, чтобы эта война стала последней не только в Украине, но и во всем мире", - заявил Зеленский.

Он добавил, что для Украины важна поддержка Италии, Европы и всего мира.

"Нам удалось защитить свою землю и не позволить России оккупировать нашу страну. Всем хотелось бы видеть быстрые результаты на поле боя, но это масштабная война, которая идет уже два года. Мы устали, но мы мотивированы. Мы сделаем все, чтобы победить нашего врага, наше контрнаступление продолжается. Мы делаем все, чтобы дать отпор врагу", - заявил Зеленский.

Война в Украине - последние новости

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию в Запорожской области и смогли продвинуться возле Работино на расстояние от 100 до 600 метров. Об этом спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Потери России в Украине ощутимо возросли - на Таврическом направлении за сутки противник потерял более 250 человек.

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