Также уничтожено 16 единиц военной техники противника.

Потери России в Украине ощутимо возросли - на Таврическом направлении за сутки противник потерял более 250 человек.

Об этом сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления в социальной сети Facebook. "Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех в районах западнее Работиного Запорожской области, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага", - говорится в сообщении.

При этом подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1 194 огневых задачи. "Общие потери врага составили 251 человек. 8 российских оккупантов сдались в плен", - отмечается в сообщении.

Видео дня

Кроме того, ликвидировано 16 единиц военной техники противника. В частности, речь идет о 6 артиллерийских системах, 2 БПЛА, 7 единицах автомобильной и единице специальной техники оккупантов. Еще уничтожены 2 склада боеприпасов врага.

В то же время за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 21 авиационный удар, провели 26 боевых столкновений и совершили 732 артиллерийских обстрела.

Полномасштабная война в Украине продолжается - что надо знать

Как сообщал УНИАН, по последним данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 4 октября 2023 года ориентировочно составляют 279 тысяч 890 солдат, в том числе 450 за минувшие сутки.

Также уничтожено 9 026 вражеских боевых бронированных машин, 6 612 артиллерийских систем, 4 745 танков, 802 реактивных системы залпового огня и 540 средств ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: