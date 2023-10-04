Украинские военные продолжают закрепляться на занимаемых рубежах и продолжают истощение врага.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию в Запорожской области и смогли продвинуться возле Работино на расстояние от 100 до 600 метров. Об этом спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сказал в эфире информационного марафона "Единые новости".

"У нас частичный успех в районах западнее Работино Запорожской области. Там наши воины наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике. Продолжают закрепляться на занимаемых рубежах и продолжают истощение врага на том направлении. На определенных направлениях мы продвинулись от 100 до 600 метров", - сказал Штупун.

Спикер отметил, что на Мелитопольском направлении силы обороны Украины понемногу давят на врага.

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"За последние трое суток сдалось в плен 25 российских оккупантов. Но враг не сдается и пытается восстановить утраченное положение. В частности, западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки. Враг бросает определенные резервы на штурмы. Также фиксируется то, что на штурмы враг бросает уже и элиту - десантные войска. Но несет потери", - отметил Штупун.

Как сообщал УНИАН, на Таврическом направлении за сутки потери российских захватчиков превысили 250 человек.

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