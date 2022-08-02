Украинцы должны были перейти на государственный язык еще в 1991 году, когда Украина провозгласила о независимости от СССР.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, как именно и когда он перешел на украинский язык. По его словам, украинцы должны были перейти на государственный язык еще в 1991 году.

Об этом Данилов рассказал в интервью "24 каналу".

Он отметил, что тоже когда-то говорил на русском языке. Однако в 1994 году, когда Данилов стал мэром Луганска, он перешел на украинский, ведь увидел нормативный акт, в котором говорилось о том, что госслужащие должны использовать государственный язык. До этого момента он общался на русском, однако все же перешел на украинский.

"И наши руководители, возглавляющие определенные должности или нардепы, должны уважать страну, в которой они живут. Вы можете знать 10 языков, но символом является язык. Это одна из фундаментальных вещей страны, нации и государства", - отметил Данилов.

Также он добавил, что украинцы должны были перейти на государственный язык еще в 1991 году, когда Украина провозгласила о независимости от СССР.

"Не надо было слушать тех, кто говорил "разговаривайте на каком угодно языке". Знайте хоть 10 языков, но родной, государственный, должен быть один. И если бы мы ее ввели в 91-году, мы бы уже не имели хлопот, была бы другая ситуация", – отметил Данилов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что лишь "полезные идиоты" Путина на Западе как заявил Данилов, не верят в победу Украины военным путем.

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