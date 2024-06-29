В ГПСУ и ЦПД отметили, что ситуацию искусственно нагнетают.

Россия запустила информационную операцию по нагнетанию на границе с Беларусью. К этому подключили "военкоров", которые рассказывают, что Украина готовит нападение.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. По его словам, РФ придумывает разного рода вбросы, которые отрабатывают белорусские пограничники.

"Сама же угроза поступает из Беларуси - там есть российские ДРГ. Задача россиян проста - за счет нагнетания оттянуть больше наших сил туда. Любая информация о нашей активности в приграничье является ложью. Наличие россиян со стороны Беларуси в качестве ДРГ - есть. Но для вторжения сил там нет", - отметил Коваленко. Видео дня

В то же время Государственная пограничная служба Украины в очередной раз подчеркнула, что любые действия Сил обороны на границе с Беларусью направлены на защиту нашего государства от агрессивных действий врага.

"Им (белорусам - УНИАН) мерещится стягивание самых разнообразных подразделений, всего имеющегося вооружения и техники. Кого и что они только не упоминали, и кто уже только не делал такие заявления. Вероятно и сами запутались в своих показаниях. Это опять очень напоминает тезисы о том "откуда готовилось наступление". Возможно, и карты уже нарисовали", - заявил представитель ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии УП.

Он отметил, что Украина не представляет для СБ угрозы, а наоборот вынуждена обороняться. Демченко добавил также, что Украина наращивает фортификационные возможности именно для обороны, и отнюдь не нападения. Поэтому никаких провокаций, как об этом заявляет белорусская сторона, в этом нет.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, министерство обороны Беларуси заявило, что Украина стягивает войска к границе и якобы пытается "втянуть страну в войну".

Об этом заявил заместитель командующего силами спецопераций по идеологической работе ВС Беларуси Вадим Лукашевич. По его словам, Украина якобы стягивает к белорусской границе войска, вооружение и военную технику.

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