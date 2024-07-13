За несколько дней до российского вторжения Александр Мороз посетил Республику Беларусь.

Александр Мороз общался с белорусским диктатором Александром Лукашенко незадолго до войны. Об этом украинский политик и общественный деятель рассказал Наталье Мосейчук.

"Мне так показалось, что и он (Лукашенко, - УНИАН) не знал о том, что это будет", - говорит Мороз.

"Владимир Владимирович, он также хотел все это прекратить... мы можем даже своих солдат поставить, чтобы развести там (на Донбассе, - УНИАН), чтобы не было противостояния", - передает он слова Лукашенко.

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Также, по мнению украинского политического деятеля, в экономике и социальной сфере Беларусь идет далеко впереди Украины и России.

"Поэтому система власти, управления и позиция Лукашенко это одно дело, но экономика там развивается", - говорит Мороз.

Ситуация в Беларуси - последние новости

Ранее стало известно, что Беларусь планирует построить на границе с Украиной две пограничные заставы. По имеющейся информации, Минск хочет возвести комплекс пограничной заставы в селе Карповка, который находится в Лоевском районе.

Также сообщалось, что накануне в Беларусь прибыла китайская военная делегация. Известно, что между сторонами обсуждалось сотрудничество в области тылового обеспечения войск.

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