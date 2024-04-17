В то же время, во время этого отвлекающего удара на одном направлении может произойти мощное наступление на другом направлении.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Му сиенко сообщил, что российские захватчики могут готовить отвлекающий удар для оттягивания украинских сил обороны. Об этом Мусиенко сообщил в эфире телеканала 1+1 в рамках информационного марафона.

В частности, у него спросили, могут ли оккупанты готовить отвлекающий удар на юге Украины, где они сейчас штурмуют Роботино.

"На весь фронт у них не хватит сил. А отвлекающий может быть. Я все-таки думаю, что отвлекающий будет на Харьковщине. А на юге он будет на Угледар. Безусловно он будет", - сказал Мусиенко.

Видео дня

По его мнению, российские оккупанты наступают на крайней северной точке фланга на востоке, а именно на Харьковщине, для того, чтобы оттянуть туда украинские силы. И захватчики будут наступать на крайней южной точке - это Угледар.

По его словам, наступление россиян на юге имеет психологически-пропагандистский характер, потому что они хотят вытеснить украинские группировки и задекларировать, что Россия снова захватила территории, которые Украина освободила в результате контрнаступления в 2023 году.

В то же время, эксперт добавил, что враг увидел, как украинские силы начали очень эффективно действовать в обороне.

"То есть, что у нас сейчас происходит? У нас происходит концентрация сил. Они сконцентрировали силы на каком-то направлении. У нас концентрация, рискованная, но оправданная. То есть, ресурсы туда. Там враг будет развивать атаку. Значит надо блокировать там. Поэтому, что они хотят сделать? Сейчас идет такая игра, фактически, кто кого переиграет. Кто угадает, где будет удар, и кто направит туда свои силы, и как будут действовать. Нас Россия хочет обыграть в том, чтобы они смогли сконцентрировать силы, а мы не смогли или нам не хватило сконцентрировать в ответ и дать отпор", - подчеркнул Мусиенко.

Он сказал, что за ситуацией на фронте надо следить, и украинские подразделения проводят очень пристальную работу, чтобы понять, где враг действительно намерен осуществить мощный удар, а где враг будет пытаться просто оттянуть украинские силы.

Новое наступление россиян - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что российские оккупанты планируют активизацию боевых действий на конец мая - начало июня. По словам руководителя ГУР, без западной помощи Украине будет катастрофически трудно.

Вас также могут заинтересовать новости: