По словам руководителя ГУР, без помощи Украине будет катастрофически трудно.

Российские оккупанты планируют активизацию боевых действий на конец мая - начало июня. Об этом в интервью немецким СМИ сказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, ВСУ будут "относительно хорошо подготовлены к этому, а потом увидим, что будет дальше".

"Без помощи нам будет катастрофически трудно. Но во-первых, эта помощь поступает, хотя и не в достаточном количестве. А во-вторых, она будет двигаться вперед", - отметил Буданов.

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Тревоги в Украине будут объявлять из-за еще одного самолета. Об этом в эфире Еспресо сказал военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

По его словам, враг начал применять для ударов по Украине ракеты Х-69. Носителями этих ракет являются истребители Су-57, и их взлет будет приводить к объявлению воздушной тревоги по всей территории Украины.

Также УНИАН сообщал, что происходит на юге Украины. В частности, в Черном море на боевом дежурстве находится патрульный катер РФ, но ракетоносители - в пунктах базирования.

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