Тема моста сейчас актуализировалась из-за планов России интенсифицировать наступление.

The Sun в своем материале об уничтожении Керченского моста ошибся лишь в части применения F-16 и сроков, считает военный эксперт Александр Мусиенко.

Об этом он сказал в эфире телемарафона Единых новостей, комментируя информацию таблоида, что незаконно построенный россиянами крымский мост будет уничтожен Украиной до середины июля и план атаки включает применение крылатых ракет Storm Shadow, морских дронов и истребителей F-16.

"Впечатляюще. Скажу, что The Sun ошиблась только в аспекте F-16 и сроков. Потому что, скорее всего, будет без F-16 и будет значительно раньше. Многое из того, что они написали, так и будет, я думаю", - прокомментировал Мусиенко.

Видео дня

В таком "анонсировании" уничтожения вражеского объекта он не видит проблем, поскольку в Украине никто не отрицает, что этот мост нужно уничтожить как можно скорее. Мусиенко отметил, что через реку Кальмиус есть также мосты, которые враг использует для военной логистики.

"В начале этого года один из этих мостов возле Гранитного был уничтожен. И я думаю, что по ним тоже будут наноситься удары. Почему так активизировались заявления в СМИ? Потому что сейчас как раз приближается то время, когда мост может быть уничтожен или существенно поврежден из-за того, что Россия хочет интенсифицировать наступление, из-за того, что будут перебрасывать активно подкрепления через крымский мост", - отметил эксперт.

Он напомнил, что россияне сейчас также очень спешат достроить железную дорогу в Крым. По словам Мусиенко, сейчас именно тот период, когда у врага должны возникнуть серьезные логистические проблемы, чтобы замедлить его наступление, поэтому и актуализировалась тема моста.

Уничтожение Крымского моста

Как сообщал УНИАН, The Sun со ссылкой на украинских военных пишет, что любимый мост Владимира Путина будет уничтожен до середины июля. То есть, у Украины есть примерно 100 дней, чтобы осуществить решающую атаку на Крымский мост.

Брайан Кларк, старший научный сотрудник Института Гудзона и директор Центра оборонных концепций и технологий, считает, что Украина вполне может это сделать, но ей нужно правильное оружие.

Вас также могут заинтересовать новости: