Быстрое продвижение контрнаступления, на который возлагает надежды Запад, неправильный подход. Можно победить РФ иначе.

Военный эксперт Роман Свитан раскрыл, как можно выиграть войну с РФ без продвижения контрнаступления, без освобождения территорий дальше, чем Бахмут и Авдеевка.

По его словам, "быстрое" движение ВСУ по направлениям фронта, на которое возлагает надежды Запад, не первостепенная задача с точки зрения любой обороняющейся армии. Сначала нужно "перемолоть" войска РФ, в этом и заключается залог успеха "выигранной войны", указал Свитан Obozrevatel.

"Можно вообще ничего не освобождать, никуда абсолютно не двигаться, работать только в районе Бахмута и Авдеевки. И если вся российская армия будет туда подтянута и уничтожена, у нас освободятся территории сами", - заявил военный эксперт.

Другими словами, первая задача Украины - создать нужные условия для нанесения максимального урона по силам России. Сейчас ее армия быстро "восстанавливается": набирает в свои ряды больше рекрутов, хоть и с куда худшей подготовкой, чем было ранее.

Сейчас уже нельзя говорить, что на стороне РФ воюет "профессиональная армия". Украина истребила ее костяк еще в прошлом году, подчеркнул Свитан.

Запад заявил, что изменил ожидания от наступления ВСУ

Ранее начальник штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин заявил, что Запад встревожен результатами контрнаступления Украины. По его словам, союзникам нужно скорректировать свои ожидания об успехе продвижения ВСУ в "краткосрочной перспективе".

Он отметил, что в своих прогнозах Запад недооценил уровень обороны, который успела организовать РФ на временно оккупированных территориях.

В то же время в Украине говорят, что тактический успех в контрнаступлении есть, но на его темпы влияет уровень минирования территорий. Из-за этого армия не может двигаться быстро, хотя ранее расчет был проходить по 30 км в день. Об этом заявлял Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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