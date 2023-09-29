Перед этим адмирал Тони Радакин побывал в Украине.

Запад недооценил выстроенную россиянами оборону на оккупированных украинских территориях, считает начальник штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин, передает The Times

По его мнению, союзникам Украины необходимо "скорректировать" ожидания от контрнаступления ВСУ. А именно на предмет того, чего украинские бойцы могут достичь в краткосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что Тони Радакин был с визитом в Украине и встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Стороны обсудили контрнаступление и потребности ВСУ.

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"Рассказал о наших оборонительных и наступательных действиях на фронте. Обсудили актуальные потребности украинского войска. Особо отметил необходимость усиления нашей противовоздушной обороны", - заявил украинский генерал.

Радакин в свою очередь прокомментировал последние удары по Черноморскому флоту РФ. Он заявил, что это пример того, как Украина удерживает инициативу.

Контрнаступление ВСУ - актуальное

Украинское контрнаступление на сегодня достигло важных тактических успехов. Впрочем, прогнозировать его окончательный результат пока трудно, отмечал военный эксперт Алексей Мельник.

Военный аналитик Майкл Кофман из Фонда Карнеги заявлял, что власти стран Запада склоняются к тому, что война РФ против Украины будет долгой и ее не получится завершить, благодаря одному контрнаступлению ВСУ.

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