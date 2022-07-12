Получение разрешений на выезд за границу будет касаться небольшого количества женщин, отметил активист.

В Украине мобилизация 2022 и необходимость из-за этого получать разрешение на выезд за границу коснется 2-3 тысяч женщин.

Для того, чтобы выехать за пределы нашей страны, женщинам, которые с 1 октября будут на воинском учете, как и военнообязанным мужчинам, нужно будет "отдельное разрешение или внесение в специальную систему", рассказал ТСН.uа исполнительный директор Украинского института будущего и экс-советник главы Министерства внутренних дел и руководителя Офиса президента Виктор Андрусив.

"Те женщины, которые с 1 октября будут на воинском учете и многие из них уже там были, в тех профессиях, которые были ранее забронированы, подпадают под общие правила - они могут выехать только в соответствии с определенным разрешением... Это будет касаться небольшого количества женщин: 2-3 тысячи человек. То есть это никто существенно не почувствует", - отметил собеседник.

Напомним, в декабре прошлого года Минобороны Украины утвердило перечень специальностей для женщин, которые родственны с соответствующими военно-учетными. Женщины с такими специальностями должны были идти в военкоматы (новое название - центр укомплектования) до октября этого года.

Позже - с 1 апреля 2022 года - перечень профессий изменили. В частности, в него входят биологи, химики, медики, радиотехники, компьютерщики, географы, стоматологи, ветеринары, психологи и соцработники.

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